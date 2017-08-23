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23 Серпень 2017, Київ 19:26
Новини | Політика

Трамп привітав українців з Днем Незалежності і обіцяв підтримку і надалі – заява

Петро Порошенко і Дональд Трамп, архівне фото

Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності і заявив, що докладатиме зусиль для відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляється на сайті Адміністрації президента України.

«З дня проголошення Україною незалежності 24 серпня 1991 року і особливо після Революції Гідності Сполучені Штати завжди підтримували її прагнення стати дійсно європейською країною», – наголошується у вітанні.

Як зазначається, Дональд Трамп окремо наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати прагнення України, а також докладатимуть зусиль разом європейськими та іншими однодумцями для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

24 серпня Україна святкує День Незалежності.

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