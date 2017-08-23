Порошенко: синьо-жовтий стяг замайорить над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем

Президент України Петро Порошенко привітав співвітчизників із Днем Державного Прапора.

«Наш Український Прапор – символ незламності духу українського народу та волі до перемоги. Вірю, що найбільші наші перемоги в ім’я України ще попереду. І синьо-жовтий стяг замайорить над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем!» – ідеться в привітанні голови держави на Facebook.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вказав, що «під цим стягом українці утверджували прагнення до незалежності і соборності».

«Він символізує красу нашої природи, працьовитість і волелюбність народу. Під синьо-жовтим прапором наші безстрашні воїни захищають країну від агресора. Нехай же він і надалі об’єднує українців від сходу до заходу і з півночі до півдня», – вказав голова уряду у Facebook.

День Державного Прапора України — державне свято України, присвячене одному з її державних символів. Відзначається щорічно 23 серпня.