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23 Серпень 2017, Київ 13:24
Відео

Маленька жителька Луганщини підняла державний прапор у Львові (відео)

Маленька жителька Луганщини підняла державний прапор у Львові (відео)
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Сьогодні у Львові з нагоди Дня прапора державний стяг у Львові підняла семирічна дівчинка із Сєвєродонецька Луганської області Ангеліна Гуртяк. Батько дитини, доброволець «Айдару», 30-річний командир розвідник Юрій Гуртяк загинув 11 липня 2016 року на Донбасі, підірвавшись на міні. Він два роки захищав Україну. Його доньку і дружину Надію Гуртяк спеціально запросили обласні очільники у Львів на вшанування Дня прапора. Під час урочистостей було винесено бойові прапори, а також свій виступ подарував військовий оркестр.

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