Сьогодні у Львові з нагоди Дня прапора державний стяг у Львові підняла семирічна дівчинка із Сєвєродонецька Луганської області Ангеліна Гуртяк. Батько дитини, доброволець «Айдару», 30-річний командир розвідник Юрій Гуртяк загинув 11 липня 2016 року на Донбасі, підірвавшись на міні. Він два роки захищав Україну. Його доньку і дружину Надію Гуртяк спеціально запросили обласні очільники у Львів на вшанування Дня прапора. Під час урочистостей було винесено бойові прапори, а також свій виступ подарував військовий оркестр.