Турчинов: внаслідок випробувань народилася українська нація

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов привітав співвітчизників із 26-ю річницею незалежності. За його словами, за 26 років «Україна зазнала економічних та політичних криз, сірих «застійних» часів і смертельної небезпеки задихнутись у зашморгу Російської неоімперії».

«Але попри всі ці виклики, наша Держава встояла. І головне – внаслідок цих величезних випробувань, через кров, страждання, у боях за рідну землю народилась українська нація! Нація, яка здатна захистити себе, здатна виборювати перемогу. Нація, яка здатна примусити рахуватися зі своїми інтересами та планами», – вказав Турчинов.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив у своєму привітанні, що «ми з вами сильні, щоб здолати все те, що сьогодні є загрозою для нашої державності, для нашої незалежності».

«Україна має безмежні можливості, які ми маємо, кожен на своєму місці, використати, щоб відкрити велич нашої прекрасної української держави», – відзначив Гройсман.

День Незалежності України — державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.