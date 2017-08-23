Мер Броварів: через карту України без Криму і частини Донбасу чиновницю усунули від виконання обов’язків

Мер міста Броварів у Київській області Ігор Сапожко повідомив, що керівника відділу культури міськради, через «безвідповідальність» якої на сцені для святкування Дня Незалежності з’явилася символічна карта України без Криму і частини Донбасу, усунули від виконання обов’язків на час розслідування.

Як написав він у фейсбуці, згадана чиновниця Інна Савченко вже в день монтажу сцени «самостійно, без будь-якого погодження, не повідомивши нікого», вирішила змінити узгоджене напередодні святкове оформлення сцени, розмістивши на ній «нещасний банер, який паплюжить кордони нашої держави».

Мер запевнив, що міська влада «буде всіляко сприяти правоохоронним органам у проведенні неупередженого та всебічного розслідування», а крім того, в міській владі буде проведене і власне службове розслідування під його особистим контролем.

Він також пообіцяв, що «з цього прикрого інциденту будуть зроблені щонайсуворіші висновки», і «винні неодмінно понесуть відповідальність згідно з законом».

Раніше сама керівниця відділу культури Броварської міськради Інна Савченко повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, що її вже звільнили з посади, і заявила, що йшлося про її недогляд. За її версією, вона й не звернула уваги, що на банері дуже символічно зображена мапа України, при цьому без Криму і Донбасу.

Раніше в середу користувачі соцмереж звернули увагу на те, що у Броварах місцева влада на сцені, побудованій для проведення заходів із нагоди Дня Незалежності України, вивісила банер із картою держави без Криму і частини Донбасу.