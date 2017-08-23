У Броварах звільнили чиновницю через карту України без Криму і частини Донбасу

У Київській області звільнили керівника відділу культури Броварської міської ради Інну Савченко за банер із зображенням карти без Криму і частини Донбасу на сцені, побудованій для проведення заходів із нагоди Дня Незалежності України. Про це сама Савченко сказала 23 серпня у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Мене вже звільнили. Можу сказати тільки одне: я, чесно кажучи, не звернула увагу, що це саме карта України. Я побачила просто напис: «Україна – це ми», – сказала Савченко.

23 серпня користувачі соцмереж звернули увагу на те, що в Броварах Київської області місцева влада на сцені, побудованій для проведення заходів з нагоди Дня Незалежності України, вивісила банер з картою без Криму і частини Донбасу.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».