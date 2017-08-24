У центрі Києва відбувається Хода нескорених (трансляція)

У центрі Києва 24 серпня в День Незалежності відбувається Хода нескорених.

Організатори повідомляють, що в рамках цього заходу Хрещатиком від Бесарабської площі до Михайлівського собору пройдуть родини загиблих Героїв Небесної сотні, учасників бойових дій на Донбасі, родини полонених та безвісти зниклих військових, ветерани й учасники війни, медики, волонтери, капелани й «усі свідомі громадяни».

Хода відбувається після ранкового військового параду.

За даними поліції, порядок під час святкових заходів у Києві забезпечують 4,5 тисячі правоохоронців.