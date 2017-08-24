Порошенко: Україна готова дати відсіч агресору, але пріоритетним є дипломатичний шлях повернення Донбасу і Криму

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна готова дати жорстку військову відсіч агресорові в разі його спроб піти у наступ. Про це голова держави сказав під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України 24 серпня в центрі Києва.

«Але все ж таки ми виходимо із пріоритетності мирного, дипломатичного, політико-правового шляху повернення Донбасу та Криму», — додав президент.

За словами Порошенка, Україна шукає і знаходить асиметричні й ефективніші рішення, щоб у тривалій історичній перспективі стримувати російську армію — «найбільшу в Європі і третю в світі».

«Я впевнений у наших союзниках. І для нас є надзвичайно символічною участь зараз, в цьому параді, керівників оборонних відомств і військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії і Сполучених Штатів Америки», — заявив президент.

Він також висловив упевненість у тому, що українським політикам вдасться утримувати політичну боротьбу всередині країни «в межах європейських стандартів цивілізованих стосунків влади та опозиції». «Щоби отаманщина не руйнувала основ державності. Словом, щоби в політичному протистоянні ми самі себе не знищили», — наголосив президент.

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України навесні 2014 року загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.

Росія, всупереч вимогам України і Заходу, відмовляється виконувати вимоги Мінських мирних домовленостей із врегулювання ситуації на Донбасі, заявляючи, що підписувала угоди як «гарант», а не як учасник і що ніяких зобов’язань за ними не має. Так само Росія взагалі заперечує свою причетність до подій на Донбасі, всупереч численним доказам про її пряму участь у них, визнаючи хіба що присутність на Донбасі російських «добровольців».