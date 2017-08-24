Звання Героя України отримали лейтенант Тарасюк і капітан Лоскот (посмертно)

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» лейтенанту Василю Тарасюку і капітану Євгену Лоскоту (посмертно). Про це голова держави заявив, виступаючи на військовому параді до Дня Незалежності 24 серпня в центрі Києва.

Під час виступу Петро Порошенко нагадав, що нині в Україні 42 Герої. «Зараз можу назвати імена сорок третього та сорок четвертого. 24-річний лейтенант Василь Тарасюк, мужній оборонець Авдіївської промзони – однієї із найгарячіших точок на теперішній лінії зіткнення. І капітан Євген Лоскот, який в чотирнадцятому році зупинив рух колони росіян в бік Щастя. Потрапивши в оточення, останньою гранатою підірвав себе, вигукнувши при цьому «Слава Україні!», — сказав президент.

За словами Порошенка, укази про присвоєння їм найпочеснішого звання він підписав 24 серпня. Під час параду нагороду отримали лейтенант Тарасюк і рідні капітана Лоскота.

Верховний головнокомандувач також підкреслив, що 200 учасників військового параду ще раніше відзначені державними нагородами за фронтову звитягу.

«Двісті тисяч пройшли через шість хвиль мобілізації. Вже близько ста тисяч – пішли служити за контрактом. 130 тисяч воїнів із бойовим досвідом зараховані до мобілізаційного резерву. У разі загострення ситуації – готові швидко повернутися до строю», — наголосив глава держави.

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.