Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у вітанні президенту України Петру Порошенку з нагоди 26-ї річниці незалежності України підкреслив традиційно дружні і партнерські відносини між Україною та Китаєм, інформує офіційний сайт голови української держави.

«В останні роки китайсько-українські відносини стратегічного партнерства зберігають стабільний розвиток, співробітництво обох сторін у всіх сферах досягло низки позитивних результатів», – наголошено у привітанні.

Сі Цзіньпінь окремо відзначив успішність зустрічі лідерів двох країн у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі (17 січня), яка надала додаткового імпульсу для зміцнення двосторонніх відносин.

«Я приділяю велику увагу розвитку українсько-китайських відносин і готовий разом з Вами, користуючись сприятливою нагодою 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, сприяти подальшому посиленню політичної взаємодовіри, зміцненню традиційної дружби задля просування співробітництва у всіх сферах і досягнення нових результатів», – підкреслив голова КНР.

Сі Цзіньпінь побажав Україні процвітання та багатства, а українському народу миру та щастя.

День Незалежності України — державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.