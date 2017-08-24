Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
24 Серпень 2017, Київ 11:58
Новини | Політика

Голова КНР Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності

Президент України Петро Порошенко та голова КНР Сі Цзіньпін на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, 17 січня 2017 року

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у вітанні президенту України Петру Порошенку з нагоди 26-ї річниці незалежності України підкреслив традиційно дружні і партнерські відносини між Україною та Китаєм, інформує офіційний сайт голови української держави.

«В останні роки китайсько-українські відносини стратегічного партнерства зберігають стабільний розвиток, співробітництво обох сторін у всіх сферах досягло низки позитивних результатів», – наголошено у привітанні.

Сі Цзіньпінь окремо відзначив успішність зустрічі лідерів двох країн у рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі (17 січня), яка надала додаткового імпульсу для зміцнення двосторонніх відносин.

«Я приділяю велику увагу розвитку українсько-китайських відносин і готовий разом з Вами, користуючись сприятливою нагодою 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, сприяти подальшому посиленню політичної взаємодовіри, зміцненню традиційної дружби задля просування співробітництва у всіх сферах і досягнення нових результатів», – підкреслив голова КНР.

Сі Цзіньпінь побажав Україні процвітання та багатства, а українському народу миру та щастя.

День Незалежності України — державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG