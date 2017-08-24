(Друкуємо мовою оригіналу)

Четвертый год подряд временно неподконтрольный Луганск не отметит День Независимости Украины. А еще в 2013 году в этот день город пестрел сине-желтыми флагами. Луганск был украшен поздравительными баннерами. Последний довоенный День Независимости ярко отпечатался в памяти луганчан.

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2013 год, 24 августа, Луганск. Город просыпается рано, несмотря на то, что выходной. Все спешат к храму «Умиление», который в этот день освящают. В маршрутку номер 133 уже не втиснешься. Держась двумя пальцами за какой-то поручень, передаешь 2,50 водителю. Слышишь его крик: «Задняя дверь! Не спим. Передаем за проезд». Бабушка кричит про пенсионное, мужчина – что уже оплатил, ты смотришь, как сквозь тучи пробивается солнце и будит твой район. Сине-желтые праздничные флаги висят по всему городу, по улице Советской развешены баннеры с поздравлениями. А на «Дураковке» на экране светится: «З Днем Незалежності України!»

Сейчас, спустя 4 года, понимаешь, как же хочется опять увидеть родной город в сине-желтых цветах. А тогда… тогда казалось, что все эти украшения просто «галочка».

Выходишь на остановке «Горьковка» – областная библиотека имени Максима Горького, как и здание СБУ, еще не захвачены. Никаких блокпостов и непонятных людей с оружием. Все мирно.

Возле храма «Умиления» уже бомонд и пресса. Здесь все: и мэр Сергей Кравченко, и губернатор Виктор Пристюк, и «серые кардиналы» Виктор Тихонов и Александр Ефремов. Как же без них? Что интересно, с сине-желтыми ленточками на груди. Эти же лица появились через полчаса на торжественном возложении цветов к могиле неизвестного солдата, пилону Славы и памятнику Кобзарю. И вновь детки в вышиванках, сине-желтые цветы, танцы с вышитыми полотнами…

Тогда даже и представить не могли, что через год уже вся эта символика будет запрещена в родном городе. А сам Луганск вдруг окажется «всю жизнь русским». Кстати, именно 24 августа 2013 года в городе отметили 75-летие Луганщины.

На площади героев войны об «Антимайданах» и «Русской весне» еще никто и ничего не слышал. У ног памятника Тараса Шевченка корзина с сине-желтыми цветами. А на самой площади уже во всю звучат песни и танцуют люди в разных народных костюмах. Это областной фестиваль национальных культур «Сузір'я злагоди». Гостей встречают хлебом, солью и «горілкою». Здесь и грузинское вино, и русский медведь с балалайкой, и индийские танцы, и лезгинка, и украинские стихи… А чуть ближе к памятнику Тарасу Шевченко – выставка мастеров. Вот дедушка показывает свои изделия, вырезанные из дерева, а чуть справа, ближе к обладминистрации, женщина расставляет плетенные корзины. Тут и стеклянные сувениры, и кованные… и даже вышитая карта Украины по центру – у каждого региона своя картинка.

Для детей продуман спортивный городок: показательные от каратистов, батуты, дартс, настольный теннис, много конкурсов и увлекательные квесты.

А уже в 18:00 луганчане собираются на «Театралке». Здесь начинается главное событие дня. Вместо детских танцевальных кружков и ансамблей на сцену выходят местные звезды, а потом «Театралка» становится платформой хитов 80-х. «Самоцветы», «Синяя птица», Игорь Корнелюк… А когда на сцену выходит группа Ottawan, кажется, весь город поет в один голос и танцует под несменные хиты.

Заканчивается концерт салютом. Город еще не знает, что такое обстрелы, поэтому «баханье» вызывает только радость у взрослых и удивление у детей. Они даже не догадываются, что через год будут вздрагивать от этого звука в любой точке Украины, а некоторые и просто падать на пол по инерции, ненавидя праздники именно за салюты.

Не досматривая салют, толпа начинает двигаться вверх по Советской, чтобы перехватить еще не забитые маршрутки. Дожидаешься своего автобуса, втискиваешься внутрь, передаешь 2,50 и едешь домой, глядя на все те же сине-желтые флаги по городу…

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)