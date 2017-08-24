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24 Серпень 2017, Київ 10:24
Новини | Політика

Порошенко з родиною помолився за Україну

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною

У День Незалежності України президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та дітьми помолилися за Україну. Святковий захід «Молитва за Україну» відбувся у Софійському соборі, інформує офіційний сайт голови держави.

Короткі молитви і виступи за Україну виголосили патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, митрополит Київський і всієї України Онуфрій, верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, єпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький, головний рабин Києва та України Яков Дов Блайх, муфтій Духовного управління мусульман України Ахмед Тамім та старший єпископ Союзу вільних церков християн євангельської віри України Василь Райчинець.

По закінченні виступів хор виконав духовний гімн «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни».

Президентська родина встановила свічки.

В урочистому молебні також взяли участь голова Верховної Ради України Андрій Парубій, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, члени уряду, секретар Ради національної безпеки і оборониОлександр Турчинов, голова Київської міської державної адміністрації Володимир Кличко.

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