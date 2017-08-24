Ужгород зустрів День Незалежності «Молитвою за Україну»

Найпершим із українських міст День Незалежності розпочав святкувати Ужгород. О 6:00 ужгородці разом із заслуженим академічним Закарпатським народним хором зустріли схід сонця «Молитвою за Україну». Урочистий концерт-молитву хор виконав на площі Народній.

Після молитви прозвучали українські народні пісні, духовні твори. Запрошені на захід представники різних релігійних конфесій виконали екуменічну молитву за мир в Україні.

Четвертий рік поспіль такою святковою програмою місто вітає цілу країну. Керівництво міста та області, урочисто одягнені у вишиванки ужгородці зустрічають схід сонця під професійне виконання народних пісень та духовних творів. Ідея такої незвичної акції належить художньому керівнику та головному диригенту хору Наталії Петій-Потапчук.

Щороку локація для виконання молитви змінюється. Молитва на день незалежності лунала і під стінами Ужгородського замку, біля обласної філармонії, на пішохідному мосту в центрі міста.