Допит свідків захисту Умерова відклали через відсутність перекладачів з кримськотатарської у Сімферопольському суді

Підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд анексованого Криму відклав до кінця місяця допит свідків захисту у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова, якого російські спецслужби підозрюють у екстремізмі, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії». Причиною для такого рішення назвали у суді відсутність перекладача з кримськотатарського мови.

Як повідомляє дочка обвинуваченого Айше Умерова, суддя стверджує, що суд не зміг знайти перекладача, оскільки в бюро перекладів «Лінгвіст» такі спеціалісти відсутні, а у Кримському інженерно-педагогічному університеті перекладачі перебувають у відпустці до 28 серпня.

Захист запропонував допитати свідків, які можуть обійтися без перекладача, лінгвістів, спеціалістів по кримськотатарській мові. Однак свідки наполягають на своєму конституційному праві давати свідчення рідною мовою.

У середу 16 серпня очікувався допит свідків, які висловили бажання свідчити кримськотатарською мовою.

7 червня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд у анексованому Криму почав розглядати по суті справу Ільмі Умерова. Повідомлялося, що засідання планують проводити щосереди.

2016 року слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Його затримання, обшук і порушення кримінальної справи, тримання у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи викликало великий громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає суд у його справі замовним, а його результат – вирішеним, і стверджує, що слідство зробило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів і названу стенограмою.