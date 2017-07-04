Російського захисника Умерова Фейгіна внесли в український реєстр адвокатів

Російського адвоката Марка Фейгіна, який захищає в анексованому Криму одного з лідерів кримських татар Ільмі Умерова, внесли до Єдиного реєстру адвокатів України.

Профайл адвоката опублікований на сайті Національної асоціації адвокатів України, у ньому вказується, що рішення про видачу Фейгін як іноземної адвокату свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні ухвалене ще 17 травня 2017 року.

Раніше Марк Фейгін заявляв про те, що така реєстрація йому необхідна, щоб захищати одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова, якого судять в Криму.

30 червня адвокат Марк Фейгін повідомив, що «збирається отримати в Україні документи про подвійне громадянство кримського судді», який веде справу Умерова.

Адвокат додав, що отримати документи можна лише в тому випадку, якщо його включать в український реєстр як іноземного адвоката.

В середині червня на засіданні підконтрольного Кремлю Сімферопольського райсуду адвокат Умерова Марк Фейгін зробив заяву про необхідність отримання роз’яснення від судді Андрія Кулешова про наявність у нього подвійного громадянства. За словами Фейгіна, «людина з подвійним громадянством не може здійснювати правосуддя».

В Україні стверджують, що кримчани після 2014 року були змушені брати російські паспорти під тиском, Київ вважає кримчан громадянами України, які проживають на окупованій території. Судді, держслужбовці, силовики, які залишилися працювати в російських структурах Криму, здавали українські паспорти.

Вища рада юстиції України схвалила звільнення 276 кримських суддів, які прийняли присягу судді, займаючи відповідно до чинного законодавства посади суддів України, були призначені на посади суддів Росії, чим порушили присягу.

У 2016 році слідчі ФСБ порушила проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, утримання в психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало сильний громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає суд по його справі замовним, а його результат – вирішеним, і стверджує, що слідство зробило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів і названу стенограмою.