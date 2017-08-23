Сурков дуже болісно переживає режим санкцій – Марк Фейгін

Андрій Корольов

Марк Фейгін, адвокат українських в’язнів Кремля розповів про те, чого чекати від справ Ільмі Умерова та Романа Сущенка, вплив Росії на Україну та тиск, який на нього чиниться.

– У Криму добігає кінця процес у справі Ільмі Умерова. Останнім часом інформації про цю справу небагато. Що ж все-таки відбувається зараз?

– Я думаю, що до кінця серпня – початку вересня процес буде закінчений. У будь-якому разі, залишаться дебати і вирок.

Cправа повністю сфабрикована, зараз це вже абсолютно очевидно

Можу сказати, що справа повністю сфабрикована, зараз це вже абсолютно очевидно: під час процесу з'ясувалося, що свідки не ходили на допити, сама експертиза (оскільки Умеров давав інтерв'ю каналу АТР кримсько-татарською) була зроблена з серйозними порушеннями. Вона була зроблена російською мовою, і за стенограмою – російською.

Нагадаю, Умерова звинувачують за статтею «заклики до порушення територіальної цілісності з використанням засобів масової інформації та мережі інтернет».

Я зробив рецензію в Москві у провідних фахівців – є такий (Михайло) Горбаневський, ГЛЕДІС, вони роблять часто дуже авторитетні лінгвістичні експертизи. Ось вони зробили рецензію на експертизу, яка у справі, і жодного заклику з точки зору диспозиції ст. 280 прим. в словах Умерова не міститься.

Це був замовний політичний процес, потрібно було показати іншим кримським татарам, як не треба себе поводити

Ви думаєте, цього не знав слідчий? Ми допитували слідчого на процесі. Він, на мою думку, прекрасно це знав. Але це був замовний політичний процес, потрібно було показати іншим кримським татарам, як не треба себе поводити. Це демонстративний жест з боку «влади» в бік кримських татар, які є нелояльним середовищем всередині Кримського півострова.

Я вважаю, що вирок Умерову буде обвинувальним, але боротьба йде за те, чи дадуть йому умовний термін, чи штраф

Я вважаю, що вирок Умерову буде обвинувальним, але боротьба йде за те, чи дадуть йому умовний термін, чи штраф. І це принципово.

– Ви пов’язуєте спробу позбавлення Вас адвокатського статусу в Росії зі справами Ільмі Умерова, Надії Савченко, Романа Сущенка і так далі? У себе у «Фейсбуці» Ви пишете, що ця кампанія пов'язана зі спробою усунення Вас від «українського питання» й інспірована помічником президента Росії Владиславом Сурковим (я просто Вас цитую). Ви припускаєте також, що Сурков через так званий «обмінний пакет» намагається вирішувати свої «санкційні проблеми». Як обмін військовополоненими може впливати на персональні рестрикції проти Суркова?

– Це на поверхні лежить. Звичайно, у мене багато інсайдерської інформації, у мене багато дружніх політтехнологів, які, на жаль, змушені працювати і на «стороні зла». Вони і дають мені цю інформацію. Я володію достатньо великою інформацією з «темників» і «аналітичок», які пишуться. Але не це головне.

Я знаю, що Сурков повністю залучений в процес переговорів (поряд з Лавровим і самим Путіним) щодо порядку майбутнього саміту в «нормандському форматі». В української сторони – величезна кількість російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які перебувають під слідством і судом. Не всі прізвища публічно озвучуються. З Сущенком, оскільки він – журналіст, найбільша проблема. Можливо, поряд з Сенцовим. Це – дві людини, які не визнали провини

Справа в тому, що у мене є інсайд з України, тобто я знаю, що Сурков, який бере участь у переговорах як радник президента Росії щодо України, звичайно, повністю залучений у процес переговорів (поряд з Лавровим і самим Путіним) щодо порядку майбутнього саміту в «нормандському форматі». Однією з тем цього формату буде якраз питання політв'язнів. Саме тими, хто перебуває на території Російської Федерації – українськими політв'язнями. Не секрет, що в української сторони – величезна кількість російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які перебувають під слідством і судом. Не всі прізвища публічно озвучуються, але це не означає, що їх немає. І процес обміну, безсумнівно, буде відбуватися. Він зараз припинений (останніми були обміняні після Савченко Афанасьєв і Солошенко, після цього все припинилося). У серпні минулого року Росія в односторонньому порядку припинила цей процес, тому що розраховувала на зміну політичної ситуації у зв'язку з виборами в США. Приходить Трамп, визнає Крим – і так далі. Це публічна інформація, це все відбувалося на ваших очах. Надії ці не виправдалися, далі тягнути з вирішенням цієї проблеми Москва не може. З Сущенком, оскільки він журналіст, найбільша проблема. Можливо, поряд з Сенцовим. Це дві людини, які не визнали провини. З усіх інших українських політв'язнів правдами чи неправдами вибили зізнання. Хтось відмовлявся в суді, хтось – ні, але це так.

Сущенко – один з головних кандидатів на обмін. Поряд, звичайно, з Сенцовим

Тому Сущенко – один з головних кандидатів на обмін. Поряд, звичайно, з Сенцовим. І є «обмінний матеріал» – це військовослужбовець Агеєв, який якраз провину визнав. Усунення адвоката з процесу цього обміну – через те, що я захищаю Сущенка, є найважливішою метою Суркова, який безпосередньо веде ці питання. Він є головним куратором усієї політичної теми, тим більше – її медійного забезпечення. Тому, звичайно, Сурков, ведучи переговори зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером та низкою інших осіб хоче отримати щось ще.

Москві недостатньо просто обміняти, наприклад, Сущенка на Агеєва

Москві недостатньо просто обміняти, наприклад, Сущенка на Агеєва. Це, з точки зору Москви, нерівний обмін. Як це було у випадку Савченко, коли Єрофеєва і Александрова міняли двох на одну і просили багато чого ще паралельно, до речі. Про це мало говорилося, але насправді Москва розраховувала на пом'якшення режиму європейських санкцій. Санкції в той момент продовжили на півроку, а не на рік. Москва законно розраховувала, що режим санкцій буде пом'якшений. Він не пом'якшав.

Зараз Москва знову розраховує на якесь послаблення режиму санкцій. Сурков дуже болісно переживає режим санкцій

Зараз Москва знову розраховує на якесь послаблення режиму санкцій. А для Суркова, як і для багатьох з тих, хто перебуває в санкційних списках, важлива їхня особиста доля. Для Суркова це болісніше, на відміну від того ж Шойгу. Тому що Шойгу може відпочивати в Туві. А Сурков, в силу специфіки його політичного генезису, його натури, його постмодерністських захоплень, його захоплень, крім політики й державної служби, дуже болісно переживає режим санкцій.

Сущенко взагалі не співпрацює зі слідством, він фактично нічого не робить – не дає показань, не визнає провини

Фейгін для нього – важлива перешкода. Це дуже просто. Справа в тім, що їм важливо, щоб Сущенко визнав провину, тому що Агеєв визнав провину. Нерівноцінний обмін. Сущенко взагалі не співпрацює зі слідством, він фактично нічого не робить – не дає показань, не визнає провини. Зі слідством спілкуюся я. Звісно, спроби спілкування з ним з боку оперативних співробітників ФСБ не дадуть ніякого результату, поки є Фейгін. Тому що я вийду і всім скажу, що на Сущенка тиснуть.

Для влади принциповим є питання усунення Фейгіна взагалі з адвокатури. Антикампанія триває, вона не зупинилася

Адвокатського статусу позбавляють за злочини, за ошукування клієнтів, довірителів, за хабарі, за щось істотне. Але за спілкування в твіттері чи в інших соціальних мережах ніколи нікого не позбавляли. Я перший. І це означає, що для влади принциповим є питання усунення Фейгіна взагалі з адвокатури. Не просто зі справи Сущенка, а в стратегічному сенсі. Щоб головного болю на прізвище Фейгін не було. І, до речі, антикампанія триває, вона не зупинилася: спроба позбавлення мене статусу зараз буде зроблена знову.

– Майже півроку тривав процес включення Вас до Єдиного реєстру адвокатів України...

– Мене включили, все добре...

– Тим не менше, сам цей процес показав, що супротивників у Вас в Україні, напевно, не менше, ніж у Москві.

– Це всі ті, хто якраз співпрацює з Москвою...

Москва і Сурков зокрема дуже сильно впливають на український політикум. Особливо на медіа

Я не відкрию секрету, якщо скажу, що Москва і Сурков зокрема дуже сильно впливають на український політикум. Ви не уявляєте, наскільки. Особливо на медіа. Використовують і гроші, і багато чого ще. Про це мені розповідають самі українські політики, чиновники, перші особи, з якими я спілкуюся.

Присутність Москви в Києві дуже значна

Звичайно, присутність Москви в Києві дуже значна, і перешкоди для мене там також значні. Москва не шкодує ні коштів, ні сил для того, щоб усунути від влади чинних політиків в Україні. Через кого діє Москва, через яких посередників? Переважно це політичні союзники. План «Шатун», який був опублікований, взагалі все розкрите листування приймальні кабінету Суркова (за це звільнили керівника його апарату) відповідає на всі ці питання.

– У Києві розуміють вплив Росії?

– Так, в Києві розуміють.

– Щось робиться?

– Нічого не робиться.

– Цікаво, як вони збираються протистояти російській експансії?

– У Києві свої проблеми, в Києві турбулентна демократія. Там реальна демократія, але в них просто немає сил, грошей, засобів, потрібної підтримки на Заході.

– Ви сказали, що включені до Єдиного реєстру адвокатів України. Що Вам дає цей статус?

– Цей статус необхідний, щоб отримувати документи в Україні безпосередньо, тому що мої підзахисні – українські громадяни (неважливо – Сущенко чи Умеров, вони – українські громадяни), і долучати ці документи суто процесуально, не маючи перешкод до того в російських судах.

А зараз як адвокат український і одночасно російський я безпосередньо отримую, кажу, що у мене посвідчення, як іноземний адвокат присутній в українському реєстрі і можу ці документи використовувати безпосередньо для передачі російському слідству і суду. Це дуже сильно спрощує роботу.

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