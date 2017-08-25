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25 Серпень 2017, Київ 21:00
Відео

Під посольством Росії відбувся пікет на підтримку політв’язнів Сенцова і Кольченка (відео)

Під посольством Росії відбувся пікет на підтримку політв’язнів Сенцова і Кольченка (відео)
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У день другої річниці оголошення вироку українським політв’язням, режисерові Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку, активісти зібралися біля посольства Росії в Києві. Небайдужі громадяни вийшли на акцію, щоб підтримати українців, які перебувають у в'язницях Росії. 25 серпня 2015 року в Північно-Кавказькому військовому суді Ростова-на-Дону Сенцова і Кольченка засудили за нібито «терористичну діяльність» на 20 і 10 років колонії суворого режиму. Правозахисні організації назвали обвинувачення необґрунтованим і політично мотивованим. Учасники акції закликали не забувати про несправедливо засуджених українських громадян і писати до них листи. (Відео Вікторія Солодка)

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