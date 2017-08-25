У день другої річниці оголошення вироку українським політв’язням, режисерові Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку, активісти зібралися біля посольства Росії в Києві. Небайдужі громадяни вийшли на акцію, щоб підтримати українців, які перебувають у в'язницях Росії. 25 серпня 2015 року в Північно-Кавказькому військовому суді Ростова-на-Дону Сенцова і Кольченка засудили за нібито «терористичну діяльність» на 20 і 10 років колонії суворого режиму. Правозахисні організації назвали обвинувачення необґрунтованим і політично мотивованим. Учасники акції закликали не забувати про несправедливо засуджених українських громадян і писати до них листи. (Відео Вікторія Солодка)