Фігуранту «справи Сенцова» Олексієві Чирнію примусово надали російське громадянство – адвокат

Фігуранта «справи Сенцова» Олексія Чирнія повідомили в колонії, що він тепер – громадянин Росії, написав у Facebook адвокат кримчанина Ілля Новиков.

«Я був у нього у понеділок, 24 липня. Перед тим, як вивести Олексія до мене, особісти дали йому прочитати повідомлення, що оскільки його заяву про відмову від російського громадянства, яку він подавав у Бахчисараї 18 квітня 2014-го, не виявлено, то він тепер за законом про анексію Криму буде вважатися росіянином. Так вже робили із Сенцовим і Кольченком. І ніяких українських консулів до нього більше пускати не будуть. І почату процедуру повернення на батьківщину для відбування тієї частини покарання, що йому залишилась, згорнуть. У Росії Чирній відсидів уже майже половину терміну», – зазначив він.

За словами Новікова, 26 липня його підзахисний повідомив про переведення із загального режиму утримання в Батайській колонії на тюремний режим. Загалом, каже адвокат, із жовтня минулого року Чирнія 4 рази саджали у штрафний ізолятор під різними приводами.

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком.

У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, активіст Олександр Кольченко отримав 10 років колонії.

Обидва своєї провини не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.

Геннадія Афанасьєва звільнили в червні 2016 року, обмінявши на двох затриманих у бою на сході України військовослужбовців Збройних сил Росії, яких Москва оголосила вже звільненими з лав війська на час потрапляння в полон.

Наразі в Україні затримані ще кілька російських військових. Одного, Віктора Агеєва, затримали в бою на Донбасі, двох російських прикордонників, Володимира Кузнецова і Аскара Кулуба, – на материковій частині України біля окупованого Криму. Ще одного офіцера, полковника Валерія Гратова, відомого участю в подіях на Донбасі, – на придністровській ділянці кордону з Молдовою, куди той намагався в’їхати з підробленим українським паспортом. Про перспективи їхнього обміну на когось із утримуваних за ґратами в Росії, а також в окупованому Криму десятків громадян України наразі немає конкретних даних, лише припущення.