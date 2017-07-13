Порошенко привітав політв’язня Сенцова з днем народження

Президент України Петро Порошенко привітав з днем народження українського режисера Олега Сенцова, який уже три роки перебуває в незаконному ув'язненні у Росії. Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні день народження Олега Сенцова. Через наших дипломатів передав Олегові «Спогади» Андрія Сахарова. Дорогий Олеже, Україна разом з усім світом продовжить боротися за Вашу свободу», – наголосив Порошенко.

Міністерство закордонних справ України 12 липня закликало всіх приєднатися до кампанії в Києві на підтримку ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова в четвер, 13 липня, на день його народження.

Кінорежисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в окупованому Криму у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму.

У цій же справі тоді затримали й інших українців. Зокрема, активіст Олександр Кольченко отримав 10 років колонії.

Обидва своєї провини не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.

У цій же справі були засуджені Олексій Чирній, а також Геннадій Афанасьєв, якого звільнили в червні 2016 року, обмінявши на двох затриманих у бою на сході України військовослужбовців Збройних сил Росії, яких Москва оголосила вже звільненими з лав війська на час потрапляння в полон.