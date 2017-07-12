У Києві закликали приєднуватися до кампанії на підтримку Олега Сенцова

Міністерство закордонних справ України закликало всіх приєднатися до кампанії в Києві на підтримку ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова в четвер, 13 липня, на день його народження.

«Щоб підтримати його моральний дух, Міністерство закордонних справ України запрошує Вас приєднатися до кампанії #FreeSentsov, прийти до будівлі МЗС (Михайлівська пл., 1) і зробити власне фото із встановленою інсталяцією на честь Олега Сенцова. Опублікувавши фото в соціальних мережах, використовуючи хештег #FreeSentsov, ми всі разом ще раз нагадаємо, що пам’ятаємо і боремося за його звільнення», – закликали в міністерстві.

Інсталяція, про яку йдеться, з назвою «FREEDOM» (свобода, воля) – це режисерське крісло, присвячене Сенцову. Воно встановлене в будівлі МЗС, і «кожна іноземна делегація, яка приїжджає до міністерства, бачить її і обов’язково дізнається про Олега Сенцова», додали в міністерстві.

Кінорежисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в окупованому Криму у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму.

У цій же справі тоді затримали й інших українців. Зокрема, активіст Олександр Кольченко отримав 10 років колонії.

Обидва своєї провини не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.

У цій же справі були засуджені Олексій Чирній, а також Геннадій Афанасьєв, якого звільнили в червні 2016 року, обмінявши на двох затриманих у бою на сході України військовослужбовців Збройних сил Росії, яких Москва оголосила вже звільненими з лав війська на час потрапляння в полон.