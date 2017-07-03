«Олег жодного разу не поскаржився мені» – мати Сенцова

Єгор Потапов

Людмила Сенцова – мати кримського політвʼязня Олега Сенцова – живе в селі Скалисте Бахчисарайського району Криму. Гостей з-поміж журналістів і правозахисників жінка приймає рідко. Однак в останні вихідні її відвідав координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров, якому вдалося дізнатися, як живе мати вʼязня Кремля.

«Журналісти і правозахисники у мене нечасті гості. Та й, чесно кажучи, хочеться спокою. Хочеться спокійно дожити свій вік, наскільки це можливо в моїй ситуації», – зізнається Людмила Сенцова.

Про сина, якого в серпні 2015 року російський суд засудив до 20 років позбавлення волі, жінка каже з гордістю: скаржитися Олег не звик. У першу чергу, він турбується про те, як живе його родина, розповідає мати політвʼязня.

Якось ми вислали йому посилку, так він мені сердито сказав, що не треба цього робити

«Скільки я не спілкувалася з сином, він жодного разу не поскаржився мені. Якось ми вислали йому посилку, так він мені сердито сказав, що не треба цього робити. Йому важливо, щоб ми не бідували. А посилки йому надсилають добрі люди, не забувають про мого синочка», – каже жінка, ледве стримуючи сльози.

За словами Людмили Сенцової, попри арешт сина, в рідному селі до неї ставляться доброзичливо. Однак, без неприємних епізодів не обходиться.

Були якісь вибори в Криму. Приїхала до мене на своїй машині правозахисниця. Поки ми з нею розмовляли, невідомі особи розбили лобове скло і прокололи колеса на її автомобілі

«Були якісь вибори в Криму. Приїхала до мене на своїй машині правозахисниця. Поки ми з нею розмовляли, невідомі особи розбили лобове скло і прокололи колеса на її автомобілі. Це було вкрай неприємно. Але, на щастя, ця новина дійшла до Ільмі Умерова. Він надіслав хлопців допомогти – і ті швидко полагодили машину», – каже жінка.

Охоче розповідає Людмила Сенцова і про онуків. У Олега в Криму залишилися двоє дітей – дочка Аліна й син Владислав, хворий на аутизм. Хлопчик захоплюється ляльковим театром – у його кімнаті розмістилася ціла майстерня, де він власноруч майструє героїв і декорації для своїх уявлень, які влаштовує для сестри й бабусі.

Але Людмила Сенцова нарікає: останнім часом спостерігати за творчістю онука стає все складніше. Жінка – інвалід по зору і вже майже повністю осліпла на одне око. Правозахисник Абдурешит Джеппаров пообіцяв надавати матері кримського політвʼязня допомогу.

«У будь-який час доби дзвоніть мені, чим зможу – завжди допоможу», – порадив він матері Сенцова.

Абдурешит Джеппаров пообіцяв, що 13 липня, коли в Олега Сенцова день народження, його рідний будинок обовʼязково відвідають кримські активісти.

Тим часом 10 травня виповнилося три роки, відколи російські силовики затримали в Сімферополі Олега Сенцова і Олександра Кольченка. В Росії їх звинуватили в організації терористичного акту й засудили до 20 і 10 років суворого режиму відповідно. Ні Сенцов, ні Кольченко свою провину не визнали.

«10 травня я був затриманий біля підʼїзду мого будинку. Мене кинули в мікроавтобус, із мішком на голові привезли до колишньої будівлі СБУ на Івана Франка. Почався дуже жорсткий допит, мене запитували, кого я знаю з активістів, хто збирався підривати памʼятники. Мене почали бити ногами, руками, палицями, лежачи й сидячи. Коли я відмовлявся говорити, почали душити... Години через чотири вони втомились і повезли мене на обшук. Тільки там я дізнався, що це співробітники ФСБ. Вони там сподівались побачити терористів і зброю, а знайшли тільки мою дитину, яка була присутня під час обшуку, про що в протоколі не йдеться. Знайдені гроші – це гроші моєї кінокомпанії для зйомок фільму «Носоріг», – згадував ті події Олег Сенцов.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політвʼязнів. В американському ПЕН-центрі зазначають, що доля Сенцова – «дуже яскрава ілюстрація нетерпимості уряду Путіна до інакомислення».

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»