Що треба для обміну українців, які перебувають за ґратами в Росії?

МЗС Росії вимагає від влади України негайно надати консульський доступ до росіянина Віктора Агеєва. Як стверджують в дипломатичному відомстві, Агеєв позбавлений права на консульський захист в порушення Віденської конвенції. Недавні затримання російських військових на території України знову змусили згадати про тих українців, які перебувають в російських в'язницях. Правозахисники в Росії з сумом вимовляють словосполучення «обмінний фонд», але сподіваються, що це дозволить повернути людей додому.

Новина про затримання на Донбасі російського контрактника Віктора Агеєва знову повернула в інформаційне поле тему обміну. За рік, що минув, про це майже забули. Всі, крім родичів тих українців, які й далі перебувають у російських в'язницях.

Коли слідом за Надією Савченко на батьківщину повернулися Юрій Солошенко та Геннадій Афанасьєв, здавалося, що механізм почав працювати, але сподівання виявилися занадто передчасними.

Російський адвокат Микола Полозов каже, що наявність затриманих росіян, в обмін на яких можуть бути звільнені українці, умова необхідна, але недостатня.

Тут важливо розуміти, що, на відміну від України, для Росії люди не є якоюсь суттєвою цінністю. Кремль міняв Савченко на політичні преференції від Заходу

«Тут важливо розуміти, що, на відміну від України, для Росії люди не є якоюсь суттєвою цінністю. І навіть обмін Савченко проводився не тому, що Росії потрібні були Александров і Єрофеєв, а тому що це була операція прикриття основної угоди – Кремль міняв Савченко на політичні преференції від Заходу. Саме в тому випадку питання стояло про продовження санкцій на менш тривалий період, ніж планувалося, тобто не на рік, а на півроку», – каже Полозов.

«Обмінний фонд»

Російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова тривалий час була членом громадської спостережної комісії за місцями примусового утримання громадян у Москві. Саме завдяки Свєтовій стало відомо про затримання декількох українців, у тому числі Юрія Солошенка та Валентина Виговського.

Правозахисниця не тільки регулярно відвідувала українських громадян у в'язниці, але і стежила за їхньою долею.

До нового складу спостережної комісії у Москві не увійшла ні Зоя Свєтова, ні відомий правозахисник Валерій Борщов. Однак, за словами Свєтової, в московських СІЗО зараз перебуває лише один українець – це журналіст «Укрінформу» Роман Сущенко.

Що ж стосується можливого обміну, за словами Зої Свєтової, вона дуже сподівається, що останні затримання російських військових на території України відкривають можливості для обміну їх на українських політв'язнів.

Нещодавнє висунення звинувачення Агеєву в тероризмі особисто в мене вселило надію, що в майбутньому його можна буде обміняти на того ж Олега Сенцова і Олександра Кольченка

«Нещодавнє висунення звинувачення Агеєву в тероризмі особисто в мене вселило надію, що в майбутньому його можна буде обміняти на того ж Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Але нічого більше не відбувається, ми тільки змушені сподіватися і чекати, що, врешті-решт, людей з російської сторони, яких утримують в Україні, яких там утримують у в'язницях, що вони, як це не сумно звучить, поповнюють так званий «обмінний фонд», – зазначає Зоя Свєтова.

Сенцов і Кольченко, Карпюк і Клих, Захтій і Панов, Умеров і Виговський – це далеко не повний список людей, які стали заручниками війни між Україною і Росією, кажуть правозахисники. За їхніми словами, важливо пам'ятати про кожного з них і використовувати всі можливі варіанти їхнього повернення додому.