США у привітанні до Дня Незалежності заявили, що пишаються партнерством із Україною

Сполучені Штати Америки у вітанні Україні до Дня Незалежності заявили, що пишаються тим, що є партнером України в її шляху.

«Ми й далі твердо підтримуємо ваш суверенітет, територіальну цілісність і демократію. Хай наступний рік принесе мир, розквіт і поступ народові України», – мовиться у привітанні всім українцям від імені уряду США, з яким виступив державний секретар Рекс Тіллерсон.

При цьому він додав: «Як я казав, перебуваючи в Києві минулого місяця, ми глибоко цінуємо дружбу, яку ми розвинули за 25 років дипломатичних відносин. Ми високо цінуємо вашу стійкість перед великими викликами, серед яких конфлікт на Донбасі, який веде Росія, і окупація і спроба анексії Росією Криму. Незважаючи на труднощі, які ви витримали, народ України засвідчив палку рішучість створити економічні можливості, боротися з корупцією і зміцнювати свої демократичні інституції».

Президент США Дональд Трамп своє вітання на ім’я президента України Петра Порошенка надіслав іще напередодні, в середу. Він теж наголосив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати прагнення України, а також докладатимуть зусиль … для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

День Незалежності України – державне свято, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою цього дня 1991 року Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.