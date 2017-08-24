Одеська регата до Дня Незалежності. Старт дав козацький човен

На День Незалежності в Одесі стартувала регата «Кубок Чорного моря-2017» – вже десять років поспіль цього дня починаються змагання яхтсменів зі всієї України. Цього року спеціально для урочистого проголошення початку змагання в Одесу запросили побудовану за старовинними кресленнями козацьку чайку «Спас». Традиційне судно, сконструйоване львівськими майстрами, – частина культурно-освітнього проекту з вивчення української культури часів козаччини. Змагання триватимуть до 27 серпня.

Постріл гармати на старовинному козацькому судні «Спас» відкрив змагання 15 екіпажів крейсерсько-гоночних яхт із Києва, Одеси, Чорноморська, Миколаєва, Херсона та Южного. У День Незалежності перегони пройшли в акваторії Одеської затоки, а в наступні три дні яхти ходитимуть у північно-західній частині Чорного моря.

«Спас» – це другий із трьох козацьких човнів, побудований на Львівщині за інструкціями й кресленнями старовинних козацьких човнів-чайок. Його довжина – 20 метрів, висота щогли – 14 метрів, а загальна площа вітрил – 80 квадратних метрів. На «Спасі» також встановили двигун, розповідає капітан судна Мирон Гуменецький. Він вже вдруге приводить свій човен в Одесу. В 2007 році заходив сюди на зворотному шляху з Грузії, де екіпаж «Спасу» брав участь у святкуванні Дня Незалежності. До участі в регатах екіпажу не звикати.

«Нас запросили на регату, щоб, так би мовити, передати естафету з минулого в сучасне. Показати, як це було колись і до чого ми дійшли тепер, які прекрасні сучасні яхти. В Запоріжжі була така нагода – ми проходили повз міста і нас також попросили дати старт. Щось подібне було у Франції – також нас запросили», – розповідає Гуменецький.

Коли будували «Спас», то планували на ньому перетнути Атлантичний океан, але експедицію довелося скасувати. Є і третій човен «Отаман», який побудували більше для внутрішніх переходів, без моря. В екіпажі човнів дуже різні люди. Сам Гуменецький у звичайному житті також займається будівлею яхт, проте в його екіпажі є журналісти, лікарі і науковці. Головна мета об’єднання – вивчати українську культуру, зокрема навчати дітей, наполягає капітан. «Спас» – лише частина освітнього проекту.

Матрос Катруся ходить на козацькому човні близько 3 років. У звичайному житті вона працює в медичному центрі в Києві. На борту також – за необхідності – надає першу допомогу. Ходити на автентичному українському судні їй дуже подобається.

«Це національна така цінність, українці мають її поважати як власну історію. До «Спасу» є надзвичайний інтерес – коли вона (козацька чайка – ред.) просто стоїть, то люди підходять, питають. Хтось знає вже про неї, хтось не знає, але всім вона цікава. І якщо вона виконує свою функцію, тобто люди починають вчити історію, то це добре. Для того вона і збудована», – говорить молода дівчина.

Із козацького човна сигнал для початку змагань дають вперше, проте до Дня Незалежності цю регату приурочили одразу після відновлення, говорить президент Вітрильної федерації Одеської області Альберт Кабаков. Його організація виступає одним із організаторів перегонів. Разом із ними над регатою працюють «Чорноморський яхт-клуб», Вітрильна федерація України, «Вітрильний крейсерсько-гоночний союз» та комерційні компанії.

«Традиційно вже десятий рік поспіль ця регата проводиться до Дня Незалежності. Це для нас свято і перегони для нас свято, тому ми і об’єднали. А першій «Кубок Чорного моря» був у 1973 році, це були довгі перегони – Поті-Одеса-Батумі із заходом у Крим. Тривали десь місяць», – розповідає Кабаков. Старий «Кубок» проводили з 1973 по 1995 роки, а відновили в середині 2000-х років. Свого часу в регаті брали участь більше ніж сотня яхт. А нині організатори хочуть повернути змаганням колишню славу і значимість.

Під час регати яхти пройдуться вздовж узбережжя, братимуть участь в культурних фестивалях поблизу Одеси – «Коктебель Джаз Фест» і Z-Games. «Кубок Чорного моря-2017» триватиме до 27 серпня.