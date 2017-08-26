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26 Серпень 2017, Київ 19:36
Відео

Путін і повені в Криму | Крим.Реалії ТБ (відео)

Путін і повені в Криму | Крим.Реалії ТБ (відео)
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0:24:08
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Крим зазвичай сприймається як місце, де багато сонця і обмаль води. Але раптові літні зливи на півострові можуть наробити чимало лиха. Та викликати до життя навіть таке небезпечне явище як селевий потік. Біля села Веселе свого часу він забрав життя двох десятків людей, які їхали автобусом. Цьогорічна стихія в Судаку була менш руйнівною. Втім, небезпека нікуди не ділася. Про те, як в один день до Криму завітали Путін та повінь, що призвела до чисельних руйнувань – у новому випуску програми «Крим.Реалії»

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