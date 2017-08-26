Учасниці Pussy Riot опублікували відеоролик на підтримку Олега Сенцова

Учасниці Pussy Riot ввечері 25 серпня випустили відеоролик на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у ВК-1 Якутська, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії». Це відео розміщене на офіційній сторінці Pussy Riot у Twitter.

У відеоролику дівчата в балаклавах закликали звільнити Олега Сенцова.

25 серпня – другі роковини оголошення вироку українським політв’язням, режисерові Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку Акції з вимогою їх звільнити в Україні відбулися, зокрема, у Києві та Одесі.

Раніше учасниці панк-групи Pussy Riot Марія Альохіна та Ольга Борисова 6 серпня 2017 року розгорнули на мосту в російському Якутську банер з написом «Free Sentsov», через що були затримані. У поліції щодо них склали протокол про проведення неузгодженої акції.

Pussy Riot – російська арт-активістська спільноте, що позиціонує себе панк-рок-група, що діє на принципах анонімності й здійснює свої виступи у формі несанкціонованих акцій у не призначених для цього місцях.

Олег Сенцов разом із Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за підозрою в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

У цій же справі були засуджені Олексій Чирній, а також Геннадій Афанасьєв, якого звільнили в червні 2016 року, обмінявши на двох затриманих у бою на сході України військовослужбовців Збройних сил Росії, яких Москва оголосила вже звільненими з лав війська на час потрапляння в полон.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, станом на сьогодні за ґратами із політичних мотивів в Росії та анексованому нею Криму утримується 45 українців, яких вони називають «в’язнями Кремля».