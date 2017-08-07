Клімкін підтримав акцію Pussy Riot у Якутську

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримав акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова, проведену учасницями групи Pussy Riot у Якутську.

«Інша Росія. Поважаю Pussy Riot за будівництво моста свободи в Якутську», – написав Клімкін у своєму twitter.

6 серпня учасниці Pussy Riot Марія Альохіна і Ольга Борисова провели акцію на мосту через озеро Сайсари в Якутську неподалік колонії, де перебуває Олег Сенцов. Активісти вивісили банер з надписом Free Sentsov на мосту. Сьогодні Альохіна повідомила, що їх повезли до поліції за підозрою у здійсненні адміністративного правопорушення – проведення несанкціонованої акції.

У червні цього року учасниця російської групи Pussy Riot Марія Альохіна, а також активістка Ольга Борисова з Pussy Riot Theathre привітали утримуваного в Росії українського режисера з Криму Олега Сенцова з днем народження.

Pussy Riot – російська панк-рок-група, що діє на принципах анонімності й здійснює свої виступи в формі несанкціонованих акцій у не призначених для цього місцях.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком був затриманий представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка в список політв’язнів.