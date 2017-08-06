У Якутську активісти вивісили банер на підтримку Сенцова неподалік його колонії

У російському Якутську активісти вивісили банер з надписом Free Sentsov на мосту через озеро Сайсари, в семи кілометрах від виправної колонії, в якій перебуває українськийрежисер з Криму Олег Сенцов. Про це на свій сторінці в Facebook повідомила учасниця групи Pussy Riot Марія Альохіна.

«Якутськ, республіка Саха, міст через озеро Сайсари. У двадцяти хвилинах –ІК-1, де перебуває Олег Сенцов. Сім з половиною кілометрів. За допомогою льняного полотна і рожевого балончика виготовили розтяжку і розмістили її на мосту таким чином, щоб її було видно перехожим і жителям будинків навпроти», – написала вона.

У червні цього року учасниця російської пгрупи Pussy Riot Марія Альохіна, а також активістка Ольга Борисова з Pussy Riot Theathre привітали утримуваного в Росії українського режисера з Криму Олега Сенцова з днем народження.

Pussy Riot – російська панк-рок-група, що діє на принципах анонімності і здійснює свої виступи в формі несанкціонованих акцій в не призначених для цього місцях.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком був затриманий представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року зазвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.