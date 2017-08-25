Посольство Росії в Києві пікетували на підтримку Сенцова і Кольченка

Під російським посольством у Києві 25 серпня відбувається акція на підтримку ув’язнених у Росії Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Організатори події присвятили захід другій річниці оголошення вироку кричанам в російському Ростові-на-Дону. Активісти тримають у руках плакати з текстом: «Ти ще на свободі – допоможи політзекам», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На акції присутні близько півтора десятка активістів.

Учасники акції також розмістили банери: «За вашу і нашу свободу» і закликають присутніх писати листи в російські в’язниці зі словами підтримки для ув’язнених там українців.

«Справа Сенцова-Кольченка» розвалювалася у суді, але це не завадило дати такий великий термін. Якщо Олег повною мірою відсидить призначене покарання, то вийде 2035 року», – нагадав учасник групи «Комітет солідарності» Максим Буткевич.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові засудив Олега Сенцова до 20 років суворого режиму. Сенцова звинуватили у підготовці теракту. Спільником Сенцова російські слідчі зробили кримського активіста, антифашиста Олександра Кольченка. Північно-Кавказький суд Ростова виніс Кольченку вирок – 10 років колонії суворого режиму.

Олександр Кольченко, як і Олег Сенцов, своєї провини не визнав. Правозахисні організації вважають обвинувачення необґрунтованим і політично мотивованим. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв’язнями.