Сковані одним ланцюгом: акція в Одесі на підтримку в’язнів Кремля Сенцова і Кольченка

25 серпня два роки тому в Росії Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок у справі Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Кримчан обвинуватили у тероризмі. Кінорежисер Сенцов відбуває 20-річний термін у сибірської колонії. Активісту Кольченку суд дав 10 років в’язниці. Акцію на підтримку кримських політв’язнів провели в Одесі.

В одному кроці від жвавої Дерибасівської – великий чорний банер з білим надписом: «Волю кримським політв’язням». Одеські активісти скували руки ланцюгом і скандували: «Волю Сенцову та Кольченку».

​Не бути байдужими до долі політв’язнів

Літня одеситка, яка на головній одеській вулиці вигулює собачку, на хвилинку зупиняється біля людей з плакатами. Перепитує, чи досі хлопці з Криму за ґратами, і почувши стверджувальну відповідь, зітхає: «Ну і що з цим робити?»

Ініціатори акції впевнені, що треба постійно нагадувати українській владі й міжнародній спільноті про те, що необхідно докласти всіх можливих зусиль для звільнення політв’язнів.

Cуспільство повинно підтримувати політв’язнів, яких незаконно утримує в заручниках терористична країна під назвою Російська Федерація

«Наше суспільство повинно підтримувати політв’язнів, яких незаконно утримує фактично в заручниках терористична країна під назвою Російська Федерація», — зазначає громадський активіст Сергій Стерненко.

А Віталій Кожухар з громадської організації «Самооборона Одеси» зауважує: незважаючи на те, що зараз не 1937, 1945 або 1953 роки, словосполучення «політв'язень» стало нагальним.

Привернути увагу пересічних одеситів і туристів, яких наприкінці літа в чорноморському місті ще багато, до долі українців, які перебувають за ґратами в Росії – так пояснює мету акції учасниця ініціативної групи, переселенка з Луганська Марина Бушуєва.

«Я не можу собі дозволити бути байдужою в ситуації, яка зараз в нас відбувається в країні. Війна на сході, політв’язні… Взагалі багато проблем, які, я вважаю, саме люди повинні вирішувати», – каже вона.

Учасники стверджують, що знайдуть спосіб передати Олегу Сенцову та Олександру Кольченку листівки з виглядами Одеси та словами підтримки.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Олега Сенцова до 20 років суворого режиму. Кінорежисера звинуватили в підготовці теракту. Спільником Сенцова російські слідчі зробили кримського активіста Олександра Кольченка. Ані Кольченко, ані Cенцов своєї провини не визнали. Правозахисні організації вважають звинувачення необґрунтованими і політично мотивованим. Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв'язнями.

11 серпня 2017 року той же Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 8 років колонії загального режиму громадянина України Артура Панова.19-річного студента й блогера було затримано в 2015 році після перетину українсько-російського кордону за підозрою у підготовці теракту в Росії.

Раніше Європейський парламент закликав Росію звільнити понад 30 українських громадян із в’язниць Росії, окупованого Криму і контрольованої російсько-гібридними силами частини Донбасу.