Українські художники об’єднались, щоб зібрати гроші на ремонт козацької чайки «Пресвята Богородиця»

У Львові в мистецькій галереї «Дзиґа» відкрилася виставка «Чайка. Ремінісценція 1992-2017».

На виставці представили близько двадцяти робіт українських художників, зокрема В’ячеслава Апета, Тараса Беняха, Олександра Бородая, Лесі Квик, Миколи Малишка, Сергія Петлюка, Яна Потрогоша, Оксани Андрущенко, Устима Федька, Василя Флуда.

Художники творили на елементах козацького човна, гроші з продажу мистецьких робіт планують скерувати на ремонт судна, що пришвартоване у Франції і влітку його реставрують.

«Нам було важливо залучити якомога більше людей довкола виставки, щоб не зупинилась навігація на чайці, яка триває 25 років і мала багато пригод, місій. Артсередовище її будувало у 1992-1993 роках, тому ми до нього і звернулись по допомогу. Надіємось, що продовжимо цю мандрівку, зараз потребуємо саме грошей, бо є волонтери, які працюють. Чайка зараз на березі моря у Франції, маємо товариство і діє форма членських внесків. Від державних чи міських бюджетів з України нічого не отримуємо», – повідомив Устим Федько.

Козацька чайка «Пресвята Покрова» – це реконструкція історичного судна козацької доби в України, копія бойового вітрильного човна запорізьких козаків XV століття. Це судно, що використовувалось для морської й річкової навігації. Вперше козацький човен, який був збудований у Львові козацьким товариством «Кіш», спустили на води Дніпра у 1991 році, а у Львові представили львів’янам перед оперним театром у 1992 році. Тоді українська чайка помандрувала ріками і морями, обпливла всі морські береги Європи і стала «народним послом» України у світі. На човні встановлено бронзові гармати, весла, квадратне вітрило, двигун потужністю 150 кінських сил.

Востаннє в Україні судно побувало у 2004 році, відтоді Франція стала його тимчасовою «домівкою», а місцева влада робить пільги щодо його утримання у морських водах. Досить часто українська чайка експонується на різноманітних морських фестивалях. Сьогодні потрібно провести монтаж верхнього шару палуби, відремонтувати стерно, встановити двигун. І чайка стане чудовим елементом для історичних реконструкцій, виставок.

Виставка у «Дзизі», яка відкрилася 25 червня, триватиме до 7 липня.