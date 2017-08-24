Українці Чехії відзначили День Незалежності у Празі

Покладанням квітів у пам’ятних для українців місцях у Празі, відеопривітаннями з головної площі Старого міста та сходженням на найвищу гору Чехії з українським прапором – так українці, які живуть у Чехії відзначають День Незалежності України. А оскільки 24 серпня у Чехії робочих день, то святкування розтягнулися на кілька днів.

Українська громада в Чехії – не лише одна з найбільших, але і одна з найстарших українських діаспор. Українців тут близько 100 тисяч, і хоча більшість приїхала вже протягом останніх років, основу закладали ще у 1920-х роках, коли притулок у Празі знайшли керманичі Української Народної Республіки. Тож пам’ятних місць у Празі для українців не бракує. Вже зранку українські дипломати та місцеві активісти поклали квіти та вінки до пам’ятника поету Тарасу Шевченку, пам’ятної дошки президенту та історику Михайлу Грушевському на будинку, де він мешкав, та дошки поету і політику Іванові Франку на палаці Жофін, де він свого часу виступав.

Оскільки святковий для українців день є робочим у Чехії, деякі акції відбулися напередодні. Громадська організація «ЄвроМайдан Прага» привітали українців зі святом Незалежності з серця Праги, Старомістської площі.

Ми вітаємо українців з сонячної Праги! Ми віримо в Україну! Ми пишаємося тим, що ми – українці

«Ми вітаємо українців з сонячної Праги! Ми віримо в Україну! Ми пишаємося тим, що ми – українці», – сказав у відеопривітанні празький активіст Володимир Теленько. Разом із ним виступила і чеська активістка Соня Поспішілова, яка побажала українцям багато сил і наголосила, що українці належать до Європи і чехи є разом з ними.

Частина святкувань відбудеться на вихідні. Про акцію, пов’язану зі сходженням на найвищу гору Чехії з українським прапором, розповіла координаторка проектів громадської організації «Українська європейська перспектива» Галина Андрейців.

Вирушаємо на найвищу гору Чехії. Там хочемо сфотографуватися з українським прапором, сказати побажання Україні звідти

«У суботу, о 8-й годині ранку ми вирушаємо на найвищу гору Чехії, на Снєжку, 1602 метри вона має. Там наверху ми хочемо сфотографуватися з українським прапором, сказати побажання Україні звідти, написати свої побажання на прапорі і передати цей прапор посольству України в Чехії», – зазначила Галина Андрейців.

І якщо на цю акцію зголосилося кілька десятків людей, то кілька сотень українців очікують побачити організатори святкування Дня Незалежності у міському парку Стромовка.

Буде гарно побачити і виступ українських дитячих гуртків із України, буде музика, буде показ українських виробів

«Буде гарно побачити і виступ українських дитячих гуртків із України, буде музика, буде показ українських виробів для чеського населення, можна буде скуштувати українські страви, і подивитися, чим живе Україна в рамках культури», – розповів голова організації «Українська ініціатива» Богдан Райчинець, який, разом зі ще близько десятка українських об’єднань, є організатором цього свята.

А про те, щоб Україна мала і духовну опіку, українці в неділю молитимуться у церкві, говорить отець Василь Сливоцький, парох парафії святого Климента у Празі.

«Сьогодні літургія за Україну, а більше людей приходить на вихідні, то в неділю 27 серпня на двох літургіях буде молитва за нашу Батьківщину, Україну», – розповів отець Василь.