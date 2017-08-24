У Києві на День Незалежності проводять «перший кримський open air»

У четвер 24 серпня в Києві на Поштовій площі розпочалася низка заходів, приурочених до Дня Незалежності України. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Це фактично перший кримський open air із часів окупації в Києві. Тут шість годин на режимі нон-стоп гратимуть як кримськотатарські музиканти, так і музиканти з материкової України. Гратимуть панк-рок, етномузику. Окремо тут будуть кримськотатарські танці, зона майстер-класів, фото й ресторанна зони», – розповів про план заходу програмний директор «Кримського дому» Алім Алієв.

Алієв додав, що організатори також збиратимуть гроші для кримських активістів, яких оштрафували в анексованому Криму.

У рамках святкування Дня незалежності України в Києві, установа «Кримський дім» проводить низку заходів у різних містах країни.

День Незалежності України офіційно не святкують у Криму через його анексію Росією. У попередні роки громадським активістам підконтрольна Кремлю влада півострова відмовляла в узгодженні заходів. Проте цього дня традиційно покладають квіти до українських пам'ятників у різних містах Криму.

На півострові правозахисники регулярно фіксують факти утиску проукраїнських активістів. У четвер стало відомо про затримання на кілька годин в Сімферополі активісток Українського культурного центру.

24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року затвердили 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням. Державним святом ця подія стала лише з червня 1992 року, коли Верховна Рада постановила вважати 24 серпня Днем Незалежності України.