Затриманих у Криму активісток запитували про їхнє ставлення до Росії та поїздки на материкову частину України

Затриманих вранці 24 серпня на Железнодорожному вокзалі Симферополя активісток Українського культурного центру Галину Балабан та Олену Попову російські силовики допитували про їх ставлення до Росії та поїздок на материкову частину України. Про це журналісту Радіо Свобода розповіла Попова.

«Нас затримують за те, що я курила в невідведеному для цього місці, а потім починають запитувати, як я ставлюсь до Росії, як я ставлюся до того, що трапилося три роки тому, коли я їздила в Україну і чому я їздила. Ці запитання ніяк не пов'язані із затриманням», – сказала вона.

Активісток відпустили з районного відділення поліції через три години без складання адмінпротоколу.

Російські силовики не публікують у відкритих джерелах інформації про затримання, ситуацію не коментують. Під час затримання силовики заявили, що на активісток є орієнтування, згідно з яким вони «займаються незаконною діяльністю».