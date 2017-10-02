2 жовтня до України повернулася національна збірна, яка здобула 14 медалей на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» (Invictus Games), що проходили в Канаді у Торонто. Йдеться про 8 золотих медалей, 3 срібні та 3 бронзові. Найбільшу кількість нагород здобув представник України у плаванні Павло Будаєвський – 4 «золота» (50 і 10 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 50 метрів брасом). У складі української команди було 15 спортсменів – ветеранів Збройних сил України, які зазнали поранень під час служби, зокрема, і в боях на Донбасі. Всього на Ігри були запрошені понад 600 спортсменів із 16 країн, які змагалися у 12 адаптивних видах спорту.