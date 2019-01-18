«Наші в Маямі». Історія успіху Романа Линдова – відео

Киянин Роман Линдов під час подій Революції гідності втратив кисть лівої руки і отримав опіки 30% шкіри. Вижити і стати на ноги Романові допомогла його родина, мама, сестра та брат-близнюк Артем. Зараз вони бажають Романові успішно виступити на всесвітніх змаганнях The Wodapalooza Fitness-Festival, що 18 січня розпочинаються у Маямі. Роман Линдов один представляє там Україну, а право виступати у США він виборов на змаганнях адаптивних атлетів із кросфіту у Канаді. «Я концентруюсь на позитиві, іду вперед, а «Ігри Героїв» дають можливість вдосконалюватися»», – каже Роман.