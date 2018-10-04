Рейтинг довіри до Путіна в Росії впав до рівня 2013 року – опитування

Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна у вересні склав 58%, повідомляє російське видання «Комерсант» із посиланням на останнє опитування «Левада-центру».

Цей показник впав до рівня 2013 року, тоді він становив 55%.

Рейтинг довіри до російського президента в порівнянні з минулим роком знизився на 17 відсоткових пунктів. Від 4% до 13% зросла частка тих, хто вважає, що президент Путін «зовсім не заслуговує на довіру».

У 2015 році рейтинг довіри Путіну становив 80%, в 2016 – 74%, у 2017 році – 75%.

Вперше за останні роки, згідно з опитуванням, рівень довіри до армії в Росії виявився вищим, ніж до президента: 66% опитаних заявили, що російська армія «цілком заслуговує на довіру» і 10% – що «зовсім не заслуговує».

ФСБ і спецслужбам довіряють 50% опитаних росіян, церкві – 48%, благодійним організаціям – 38%.

Соціолог «Левада-центру» Денис Волков впевнений, що «передвиборні настрої оживили і підтягнули рейтинг Володимира Путіна». «Після виборів, однак, мобілізація його прихильників закінчилася, а замість обіцяного підвищення зарплат люди отримали підвищення пенсійного віку», – сказав соціолог.

Опитування проводили в кінці вересня серед 1600 людей у 52 російських регіонах.