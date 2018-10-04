Путін підписав закон про зростання пенсійного віку в Росії

Президент Росії Володимир Путін підписав пакет законів про пенсійну реформу, повідомив 3 жовтня офіційний сайт Кремля.

Пенсійний вік чоловіків у Росії поетапно зросте до 65 років, а для жінок – до 60 років. Для дострокового виходу на пенсію чоловікам потрібно буде накопичити 42 роки пенсійного стажу, жінкам – 37 років.

Спочатку передбачалося, що внаслідок реформи пенсійний вік підніметься для жінок до 63 років. Після підготовки проекту реформи урядом соціологи зареєстрували падіння рейтингу Володимира Путіна.

Пізніше президент Росії запропонував «пом’якшити» реформу і запровадити кримінальне покарання за звільнення співробітників, яким до виходу на пенсію залишається менше ніж п’ять років. Цей закон також був ухвалений Держдумою Росії і підписаний президентом.

На початку жовтня Володимир Путін заявив, що після його поправок пенсійна реформа не заощадить гроші бюджету, а навпаки, вимагатиме додаткових витрат. Спочатку уряд Росії планував, що гроші, зекономлені на підвищенні пенсійного віку, підуть на додаткове збільшення поточних пенсій.

Через пенсійну реформу в Росії відбувалися масові протести.