Зростання пенсійного віку в Росії: залишився підпис Путіна

Верхня палата російського парламенту, Рада федерації, 3 жовтня схвалила закон про підвищення пенсійного віку в Росії. За це проголосували 149 членів верхньої палати, проти виступили п’ять парламентаріїв, утрималися троє. Тепер для набрання чинності документ має підписати російський лідер Володимир Путін.

Раніше законопроект схвалила нижня палата, Державна дума.

Пенсійний вік чоловіків зросте до 65 років, а жінок – до 60 років. Для дострокового виходу на пенсію чоловікам потрібно буде накопичити 42 роки пенсійного стажу, жінкам – 37 років.

Спочатку передбачалося, що після реформи пенсійний вік підніметься для жінок до 63 років. Після підготовки проекту реформи урядом соціологи зареєстрували падіння рейтингу Володимира Путіна. Пізніше російський президент запропонував пом’якшити реформу, саме в такому вигляді законопроект підтримала Держдума.

На початку жовтня Володимир Путін заявив, що після його поправок пенсійна реформа не заощадить гроші бюджету, а навпаки, вимагатиме додаткових витрат. Спочатку уряд планував, що гроші, зекономлені на підвищенні пенсійного віку, підуть на додаткове збільшення пенсій.

Пенсійна реформа викликала акції протесту по всій країні.