Путіна «привітали» з днем народження: «Довгих років тюрми» – відео

7 жовтня, у день народження президента Росії Володимира Путіна, група громадських активістів перекрила рух на вулиці Повстання у російському Санкт-Петербурзі. Учасники акції запалили фаєри у кольорах прапора Росії та розтягнули банер із надписом: «Довгих років тюрми». Після акції правоохоронці затримали чотирьох осіб – це Андрій Граф, Іван Рубцов, Влад Іванчо та Світлана Уткіна. Затримані повідомляють, що Андрій та Іван не були учасниками акції, а тільки спостерігали за нею з тротуару. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)