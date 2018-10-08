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08 Жовтень 2018, Київ 15:19
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Путіна «привітали» з днем народження: «Довгих років тюрми» – відео

Путіна «привітали» з днем народження: «Довгих років тюрми» – відео
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7 жовтня, у день народження президента Росії Володимира Путіна, група громадських активістів перекрила рух на вулиці Повстання у російському Санкт-Петербурзі. Учасники акції запалили фаєри у кольорах прапора Росії та розтягнули банер із надписом: «Довгих років тюрми». Після акції правоохоронці затримали чотирьох осіб – це Андрій Граф, Іван Рубцов, Влад Іванчо та Світлана Уткіна. Затримані повідомляють, що Андрій та Іван не були учасниками акції, а тільки спостерігали за нею з тротуару. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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