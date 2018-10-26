МЗС направило ноту протесту через черговий призов українців з окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту у зв'язку з проведенням призову до російської армії на території окупованого Криму.

«Такі дії є грубим порушенням зобов’язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, яке забороняє Росії, як державі-окупанту, примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняє чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії», – ідеться у заяві міністерства.

У МЗС вимагають від Росії скасувати призов на території півострова, «припинити переслідування громадян України за небажання служити в окупаційній армії, а також забезпечити безумовне виконання своїх міжнародних зобов'язань як держави-окупанта».

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У моніторинговому звіті ООН, який представили 13 вересня, йшлося, що з 2015 року Росія призвала до своїх Збройних сил близько 12 тисяч чоловіків, які живуть в анексованому Криму.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

За даними підконтрольного Кремлю кримського уряду, в 2018 році в російську армію мають призвати понад дві тисячі кримчан.