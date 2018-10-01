В Україні стартує осінній призов

В Україні починається осінній призов на строкову військову службу. Він триватиме до кінця грудня.

Кабінет міністрів України раніше визначив, що на строкову військову службу в жовтні-грудні 2018 року призвуть майже 18 тисяч громадян України.

Згідно з рішенням, близько дев’яти тисяч призовників будуть направлені на строкову службу до Збройних сил України, 6,5 тисячі – до Національної гвардії, 1 550 – до Державної прикордонної служби і 900 – до Державної спеціальної служби транспорту.

Витрати на проведення призову складуть майже 65 мільйонів гривень.

10 вересня президент України підписав указ про продовження осіннього призову на один місяць – до грудня.

Генеральний штаб ЗСУ пояснив, що призов до лав Збройних сил України продовжили «у зв'язку зі збільшенням кількості призовників» для комплектування військ Національної гвардії України і Державної прикордонної служби.

На строкову службу призиватимуть придатних за станом здоров’я українців чоловічої статі, яким на день відправлення у військові частини вже виповнилося 20 років, та осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.