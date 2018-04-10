Військкомат чекає: що потрібно знати кримчанам про призов до російської армії

Понад дві тисячі кримчан призвуть до російської армії в 2018 році, повідомляє сайт підконтрольного Кремлю «уряду» Криму. За словами кримського «віце-прем'єра» Ігоря Михайличенка, півострів став четвертим за кількістю запланованих призовників серед «суб'єктів Південного військового округу», до якого Росія зараховує і Крим, який вона окупувала в 2014 році.

За повідомленнями кримських ЗМІ, з 2014 року в російській армії служили близько 10 тисяч кримчан. Прокуратура Автономної Республіки Крим називає дії Росії незаконними й просить жителів півострова повідомляти в правоохоронні органи України про отримання повісток.

Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроект, який зобов'язує призовників, які не отримали повісток, прибути за ними до військкомату. Згідно з документом, неявка або відмова від отримання повістки вважатиметься ухиленням від військової служби. Повістку доставлятимуть рекомендованим листом, який зможуть отримати не тільки самі призовники, а й повнолітні члени їхніх сімей або особи, «уповноважені представляти їхні інтереси».

Юрист правозахисної організації «Солдатські матері Санкт-Петербурга» Олександр Передрук вважає, що військові комісаріати вирішили перекласти свою роботу на громадян, ще й з кримінальною відповідальністю.

‒ Найголовніше в новому законопроекті ‒ те, що призовник зобов'язаний буде з'явитися до військкомату, навіть якщо йому нічого не прийшло. Тобто відповідальність за отримання повістки повністю перекладається на нього, причому не зовсім зрозуміло, на якій підставі держава так робить. В результаті люди просто не знатимуть, що їм потрібно з'явитися до військкомату, й тим самим будуть здійснювати злочин за статтею 328 Кримінального кодексу без будь-якого наміру. Взагалі це до двох років позбавлення волі, але при першому правопорушенні ‒ штраф у розмірі 200 тисяч рублів або умовний термін. На мій погляд, передумов посилювати відповідальність за ухилення від військової служби немає: Міністерство оборони щороку рапортує про завершення призову дочасно, ніяких проблем не виникає. А тим часом у Держдумі говорять, що є багато тих, хто ухиляється.

Відповідальність за отримання повістки повністю перекладається на призовника

Олександр Передрук нагадує, що для проходження альтернативної служби призовник має за півроку до чергового призову написати заяву до військкомату, вказавши на несумісність своїх переконань з несенням військової служби. За словами юриста, доводити їх не потрібно, тому проблем виникнути не повинно.

‒ Водночас, якщо житель Криму вже відслужив в українській армії, це не звільняє його від служби в російській. Таке можливо, тільки якщо між державами є відповідні домовленості. З Україною такий принцип, на жаль, не діє.

Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов відзначає, що кримські студенти українських вишів можуть потрапити під удар через ухвалення законопроекту про повістки.

Раніше, щоб не служити, можна було просто не ставати на облік

‒ Кримчани звертаються до нас з приводу російського призову, надсилають повістки. Інформацію про призов не приховує й сама окупаційна влада, тому в нас є відомості. Раніше, щоб не служити, можна було просто не ставати на облік, але з новим законопроектом всі громадяни від 18 до 27 років, які підлягають призову, будуть зобов'язані з'явитися до військкомату на медкомісію. Тому ми будемо радити або піти на альтернативну цивільну службу, або залишити Крим і виїхати на материкову частину України. Найбільш серйозна загроза полягає в тому, що кримінальна відповідальність, в разі ухвалення законопроекту, може торкнутися тих, хто виїхав із півострова і, наприклад, навчається в українських вишах. Після повернення до Криму на них можуть завести вже не адміністративну, а кримінальну справу за ухилення від служби в російській армії. Так що тиск зросте і дуже сильно.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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