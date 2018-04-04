Пропаганда для найменших: мілітаризація кримських дітей по-російськи

Тетяна Курманова

Підконтрольні Кремлю кримські чиновники хочуть залучити юних кримчан до «розвінчання пропаганди» про анексований Крим в інтернеті, повідомляє інформагентство «Новий день». Російський заступник міністра освіти, науки та молоді Криму Костянтин Аликін повідомив, що відсутність позитивних новин про життя півострова ‒ одна з основних проблем місцевих ЗМІ, яку якраз допоможуть усунути юні учасники проекту «МедіаГвардія».

Раніше керівництво дитячого центру «Артек» і Слідчий комітет Росії підписали угоду про партнерство. Упродовж 2018 року російське відомство планує реалізувати в таборі освітню програму «Юний слідчий», щоб пробудити у кримської молоді інтерес до цієї професії.

Експерт Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова констатує, що юних кримчан всіляко намагаються перетворити на слухняних росіян.

Російська православна церква видає гранти на підготовку «православних розвідників»

«Кримську молодь намагаються втягнути в усі сфери життя Російської Федерації. Коли я проводила дослідження про мілітаризацію свідомості, то побачила, що на це виділяються величезні гроші з бюджетів усіх рівнів. Молодь всіляко схиляють до того, щоб служити в російській армії, а тепер ще й в якихось пропагандистських силах, «МедіаГвардії». Тут найважливіше те, що російська влада прагне стерти індивідуальність, виростити нездатне до критичного мислення покоління. Коли діти беруть участь у воєнізованих акціях, вони ходять лавою, в формі. Все це супроводжується пропагандою ненависті, мовою ворожнечі. Є ще така страшна суміш: Російська православна церква видає гранти на підготовку «православних розвідників». Простіше перерахувати, хто в Криму не займається мілітаризацією. Україні треба протидіяти цій пропаганді», – наголошує експерт.

​Координатор проекту «Інформаційні війська України» Святослав Батов зазначає, що російська влада робить все, щоб зробити професії силовиків привабливими для кримських дітей.

У Криму кар’єра в правоохоронних органах є привабливою через високі зарплати

«Росія підходить до питання дуже комплексно: вона не тільки практично повністю зачистила інформаційне поле Криму, але й замінює населення. Відповідно, росіяни привозять з собою менталітет догоджання, російські підлітки впливають на своїх кримських однолітків прищепленою їм ідеологією. У той же час російська пропаганда переконує, що навколо вороги, що треба готуватися до війни тощо. Хтось має в майбутньому служити в поліції, в Росгвардії, йти в ОМОН, в ФСБ. Тому дітям і намагаються прищепити любов до силових структур, можливо, не даючи альтернативи розвиватися в інших сферах. У Криму кар’єра в правоохоронних органах є привабливою, перш за все через високі зарплати», – звертає увагу фахівець.

Український психолог Лариса Волошина радить стурбованим пропагандою батькам м’яко пояснювати своїм дітям справжні цінності.

Треба акуратно розповідати дитині про загальнолюдські цінності, вчити її бути критичною, думати про наслідки

«Росіяни діють за радянськими лекалами ‒ вони намагаються відірвати дитину від сім’ї. Коли починається така пропаганда, скажімо, в школі, дитина опиняється перед важкою моральною дилемою. Батькам не варто тиснути на дитину ‒ треба акуратно розповідати про загальнолюдські цінності, вчити її бути критичною, думати про наслідки. Добре б мати доступ до акаунту дитини в соцмережі, але тільки з її згоди ‒ для допомоги, для захисту. Якщо ж батьки самі заплуталися й вірять пропаганді, підліткові не треба вступати з ними в палкі суперечки. Йому варто шукати близьке по духу оточення, нехай це буде художній гурток чи інше об’єднання за інтересами. Росія особливо докладає зусиль з пропагандою в Криму, і всім місцевим жителям дуже важливо зберегти себе під цим натиском», – каже психолог.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії