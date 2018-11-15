Ближче до Криму: як працюватимуть легальні рейси до адмінкордону

У Херсоні провели конкурс на обласні маршрути, перемогли п’ять перевізників. До переліку напрямків увійшли регулярні рейси до контрольно-пропускних пунктів на адмінкордоні з Кримом «Каланчак» та «Чонгар». Досі пасажирів туди возили незареєстровані, нерегулярні перевізники. Представництво президента в Автономній Республіці Крим давно наполягало на тому, щоб припинити таку практику.

Чи зміниться щось у транспортному сполученні між материковою Україною та Кримом? Чим небезпечні нелегальні перевізники? І чому кримчанам немає сенсу користуватися послугами посередників під час поїздок для оформлення українських документів? Про це говоримо з постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Борисом Бабіним.

‒ Який вигляд тепер матиме транспортне сполучення з адмінкордоном?

– Подивимося. До цього в нас було замкнене коло ‒ тотальне панування нелегальних перевізників із контрольно-пропускних пунктів і через них до окупованого Криму, повна відсутність легальних перевізників від пункту «Каланчак» до Херсона та імітація легальних перевезень від «Чонгара» до Новоолексіївки і Генічеська. Мафія контролює цей ринок, усі прекрасно це розуміють. Основний аргумент корумпованих чиновників: «А якщо ми їх проженемо, то хто возитиме?»

Тому ми задоволені тим, що після року наших вимог поставити легального перевізника на маршрут «Каланчак» ‒ Херсон відбувся конкурс. Інше питання ‒ як перевізник виходитиме на маршрут, тому що там теж сформувалася мафія, і зараз нам потрібно захищати легальних підприємців, які зі свого боку повинні надати конкурентоспроможність. А то знову будуть «фейки», коли для картинки поставлять один автобус, а їздитимуть нелегали.

‒ Як щодо покращення залізничного сполучення?

– Ми маємо розвивати хаб на станції «Вадим» Одеської залізниці, куди ходитиме потяг із Києва без пересадок. Звідти до «Каланчака» ‒ 10 кілометрів. Чим ближче до Криму ми довеземо їх легальним потягом, тим краще. Сьогодні «Укрзалізниця» зайняла таку позицію: «Ми готові, тільки дайте нам легального перевізника зі станції «Вадим» до адмінкордону». Зараз ми над цим працюємо.

‒ Нелегальні перевізники, які їздять до Криму, становлять небезпеку для пасажирів?

Коли ви заходите в таку маршрутку в Києві, це те саме, що зайти в камеру допиту Джанкойської ФСБ

​– Кожен з них і ста метрів після контрольно-пропускного пункту не проїде без підпису ФСБ. Всі вони працюють на країну-агресора. Їм дуже вигідно, що є маршрутка Київ – Ялта, Харків – Сімферополь. Коли ви заходите в таку маршрутку в Києві, це те саме, що зайти в камеру допиту Джанкойської ФСБ. Це їхня мережа впливу через нашу корумпованість, через самоусунення від проблеми. Все це потрібно припинити. Питання зручності та безпеки людей для нелегальних перевізників ‒ сто двадцять п’яте.

‒ Раніше українська влада планувала витратити 125 мільйонів гривень на переобладнання пунктів пропуску. Рухається ця робота?

– Наразі жодних робіт не проводилося. Навіть більше, представництво президента в АРК не залучили до оцінки проектів, їхнього кошторису. Ми не раз зверталися з такими пропозиціями в різні відомства та міністерства, але досі не бачили цих проектів. Хотілося б, щоб на контрольно-пропускних пунктах було повне освітлення, пішохідні доріжки, нормальний асфальт, нормальні умови роботи прикордонників та інших служб безпеки, зупинка для легальних перевізників, аптечка та взагалі медичний персонал.

‒ Чи створені зараз умови, щоб кримчанам було легше оформлювати українські документи, зокрема паспорти?

Я закликаю всіх кримчан не слухати посередників, не звертатися до них

​– Ситуація зрушила з мертвої точки після того, як у державному підприємстві «Документ» у Херсоні відкрили 15 кабінок для оформлення паспортів. Я закликаю всіх кримчан не слухати посередників, не звертатися до них. У Херсоні немає черг на подачу документів. Єдине прохання ‒ не приходити туди зранку, о 5–6–7-й годині, як ви звикли, тому що в сутінках там з’являються шахраї і переконують, що «можуть повирішувати» все за 100 гривень. Після обіду там зараз немає черг! Є проблеми ‒ телефонуйте в СБУ, до представництва президента, ми там через дорогу.

‒ Зараз уже треба оформляти ID-картки?

– Так. Паспорти-книжечки відживають свій вік. Люди вклеюють фотографії, проходять всі ці муки, а потім все одно робитимуть ID-картки. Вам дають анкету-довідку на повернення до Криму, наші прикордонники вас випустять і потім за нею ж впустять.

Дійсно, є проблема кримської реєстрації. Сьогодні немає регіональних органів влади для Криму. Ми маємо позначити в законодавстві, хто ставить цю реєстрацію для людей із окупованих територій. На жаль, в нашому парламенті Крим ‒ не дуже популярна тема. Досі це вирішувалося в ручному режимі: хтось позначав її в ID-картці, хтось ні. В результаті люди йдуть на не зовсім законну схему, коли за порадами чиновників оформляють статус внутрішньо переміщеної особи, хоча насправді живуть у Криму. До речі, кількість таких осіб зросла на 10 тисяч за останній рік. Це зовсім не тому, що виїхали 10 тисяч осіб.