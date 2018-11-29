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29 Листопад 2018, Київ 12:10
Новини | Події

Українські моряки є військовополоненими, російське право на них не розповсюджується – Клімкін

Клімкін нагадав, що захоплені морякі є військовополоненими

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нагадав, що українські моряки, захоплені російськими прикордонниками у Керченській протоці, є військовополоненими.

«Наші моряки є військовополеними і знаходяться під захистом Женевської конвенцій 1949 року. Відтак, на них жодним чином не розповсюджується російське право», – підкреслив міністр.

Він додав, що морякам мають гарантувати належну медичну допомогу, а також не чинити на них фізичного та психологічного тиску.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі арештував всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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