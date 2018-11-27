«У нас підготовлені різні плани реагування» – омбудсмен України про захоплених Росією моряків

Омбудсмен України Людмила Денісова розповіла про полонених моряків України, яких захопила Росія після нападу на українські кораблі в Керченський протоці. Інтерв’ю з нею 27 листопада у денний час записав телеканал «Настоящее Время» (проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

24 людини, 3 поранених, які перебувають в Керченській лікарні, котрих прооперували. Принаймні, за тими відомостями, які я маю, – їхньому життю нічого не загрожує. Але, знову ж таки, про тяжкість поранення ми зможемо говорити тільки тоді, коли хтось із наших громадян, наших адвокатів цих громадян, дасть нам більш достовірну інформацію, тому що важко вірити інформації уповноважених Російської Федерації, тому що не раз уже були казуси.

Що стосується тих, які не поранені, частина перебуває в різних ізоляторах тимчасового тримання не в Сімферополі. Є відомості, що вони в передмістях Сімферополя, в інших містах. А частина перебуває в Сімферополі і йде зараз на засідання суду (на момент запису інтерв’ю – ред.) – ми все це бачимо, ми відзначаємо, що сталася перекваліфікація їхніх дій на більш сувору статтю, котрі кваліфікують як груповий злочин – злочин, скоєний групою осіб – за російським законодавством. І запобіжний захід, який обирається нашим морякам, – утримання під вартою.

Наразі ми не знаємо, де їх далі утримуватимуть під вартою, якщо це буде Сімферополь, то це буде слідчий ізолятор міста Сімферополя, якщо будуть ухвалені якісь інші рішення – ми теж про них дізнаємося.

Тому у нас підготовлені різні плани реагування, але вони будуть впроваджені тільки тоді, коли ми точно будемо знати рішення суду.

Про обмін

Я не знаю, хто говорить про обмін. Наші моряки – це 24 людини – це військовополонені. І взагалі щодо них повинна працювати Женевська конвенція, але оскільки в Росії ніякі міжнародні закони не працюють, то наших моряків, військовополонених, розглядають як громадян, які скоїли якийсь злочин, не пов’язаний з тим, що вони є військовослужбовцями.

Ми чекаємо від світової спільноти не просто «глибокого занепокоєння», а якихось категоричних і конкретних рішень

Я знаю, що президент проводить переговори з усіма президентами, які можуть вплинути на Путіна. В тому числі знаю, що була розмова з Анґелою Меркель, і вона телефонуватиме Путіну, наскільки знаю.

Ми чекаємо від світової спільноти не просто «глибокого занепокоєння», а якихось категоричних і конкретних рішень.

Моя місія – гуманітарна, я готова виїхати в те місце, де будуть утримувати наших військовополонених, наших моряків, наших громадян України, і надати максимальне сприяння хоча б для того, щоб забезпечити їх теплим одягом. Тому що вони були затримані, взяті в полон у тому одязі, в якому були на судні.

Я сьогодні зустрічалася з представниками сімей цих військовослужбовців, наших моряків, ми обговорили приблизний план дій, я їм розповіла про те, що робимо ми, що робить президент, що роблять інші органи влади. Ми сьогодні зустрічалися з Іриною Геращенко (перший віце-спікер парламенту, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі – ред.), вона теж проводила нараду, були присутні представники МЗС і представники Міністерства у справах окупованих територій, які цим займаються, тому ми формуємо стратегії, в залежності від того, які будуть рішення ухвалені щодо наших моряків судом.

Про стан прооперованих

Ми володіємо тільки тією інформацією, яку надає Російська Федерація, Москалькова. Сьогодні туди (в лікарню) намагався пройти владика Климент (представник УПЦ МП з Києво-Печерської лаври), ми весь час з ним зідзвонювалися, він говорив, де він перебуває, звідки він виходить... Він був у Керчі, був в органах ФСБ, він намагався домовитися зі слідчим, щоб його пустили до тих моряків, які лежать в лікарні. Його відправили назад до Сімферополя У Сімферополі він знову прийшов до головного управління. До нього вийшов слідчий і сказав, що зараз всі наші українські громадяни, військовополонені, вони під судом, потім після суду буде визначений слідчий, за кожним з них буде закріплений. І тоді потрібно буде писати слідчому таке прохання, щоб його пустили.

Ми чекаємо завтрашнього дня (28 листопада – ред.), коли за нашими хлопцями будуть закріплені ці слідчі і тоді він знову буде намагатися проїхати до Керчі і потрапити до наших поранених. І тоді буде більш точна інформація про їхній стан здоров’я.

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