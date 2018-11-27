Порошенко заявив, що просив подзвонити Путіну після обстрілу українських кораблів

Президент України Петро Порошенко просив подзвонити президенту Росії Володимиру Путіну після обстрілу російськими військовими українських кораблів.

«Хочу наголосити, що одразу вночі я замовив розмову з президентом Росії Путіним. Ми не отримали відповіді», – сказав Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

Російська сторона наразі не коментувала інформацію.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

27 листопада підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на два місяці 12 із 24 затриманих українських військових моряків. Згодом суд у Керчі заарештував трьох поранених українців.