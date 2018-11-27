Поліція: затримано підозрюваного у спробі підпалу Андріївської церкви

Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, якого підозрюють у спробі підпалу Андріївської церкви, повідомила прес-служба Національної поліції України.

«Працівники поліції переглянули відео з камер спостереження, провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили, що до правопорушення причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав. У його помешканні вилучили одяг, ґаджети та запальні суміші. Сьогодні чоловіку оголосили про підозру та найближчим часом суд обере йому запобіжний захід», – заявили начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна).

За даними поліції, зранку 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви і використали газові балончики проти охоронців храму. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, займання не сталося.

У листопаді президент України Петро Порошенко підписав закон про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська». Закон, який дозволяє передати Андріївську церкву в Києві у користування Вселенському патріархату, парламент ухвалив 18 жовтня.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

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