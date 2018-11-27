У Стамбулі починається синод Вселенського патріархату, на якому мають остаточно затвердити томос для України

27 листопада у Стамбулі починається триденне засідання синоду Вселенського патріархату, на якому, як очікується, ухвалять рішення про затвердження томосу про автокефалію для української православної церкви.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, офіційний Київ відрядить на синод представника України – це буде заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко.

Порошенко заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.