Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Листопад 2018, Київ 09:14
Новини | Політика

У Стамбулі починається синод Вселенського патріархату, на якому мають остаточно затвердити томос для України

Синод Вселенського патріархату відбуватиметься 27-29 листопада

Дивитись коментарі

27 листопада у Стамбулі починається триденне засідання синоду Вселенського патріархату, на якому, як очікується, ухвалять рішення про затвердження томосу про автокефалію для української православної церкви.

Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, офіційний Київ відрядить на синод представника України – це буде заступник голови адміністрації президента Ростислав Павленко.

Порошенко заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков.

Українська церква і томос – відео
Embed
Українська церква і томос – відео

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG